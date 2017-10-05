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Лента · В России
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Эксперт: административные барьеры делают локализацию бессмысленной

05.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Конференция «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ» проходит в Москве с 4 по 6 сентября. В рамках конференции состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам локализации и импорьозамещения. Модератором дискуссии выступил главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев.

Отвечая на его вопрос о перспективах локализации в РФ для иностранных производителей, заместитель генерального директора по развитию Stada Иван Глушков отметил, что в случае с его компанией стоимость производственной услуги в России в 2-2,5 раза меньше, чем в Восточной и Западной Европе.

«Пока, с точки зрения простой экономики, производственные издержки меньше, - добавил он. - Но ключевое слово здесь "пока". Для того, чтобы эту возможность использовать, компания должна делать трансфер на российские площадки. И здесь государство, к сожалению, выстраивает набор административных барьеров».

Особой критике эксперт подверг государственные инициативы по ценообразованию.

«Если мы производим одну и ту же таблетку для России и страны, входящей в перечень референтных государств, текущая инициатива по ценообразованию заставляет нас выбирать: или прекращать экспорт, или прекратить производство этого препарата в России», – отметил г-н Глушков.

По его словам, меры господдержки, направленные на локализацию производства, не могут заменить производителям возможность организовать нормальный спрос на рынке.

Генеральный директор компании Amgen Олег Порошин считает существенным недостатком в законодательстве отсутствие дифференцированного подхода к разным группам препаратов. По его словам, это значительно снижает мотивацию в присутствии на российском рынке производителей высокотехнологичных лекарств.

«Локализация касается не только препаратов, но и технологий. И в этом плане для ряда компаний смысл локализации пока не очень понятен. Хотя с точки зрения будущего развития индустрии это крайне важный вектор развития», - отметил он.

Вице-президент по развитию компании «Фармасинтез» Олег Астафуров заявил, что меры, которые принимаются в отношении поддержки российских производителей, позволяют выбирать стратегию развития собственных площадок и осуществлять производство по полному циклу.

Что касается локализации, государству этот процесс выгоден, поскольку оно получает контроль над ценообразованием, доступностью лекарств, решает вопросы с рабочими местами и налогами, рассудил эксперт. Российские производители тоже получают существенные плюсы. Они становятся обладателями новых технологий и компетенций, повышают свою конкурентоспособность. Однако для зарубежных компаний локализация производства, особенно в части ОТС-препаратов, вызывает много вопросов, и, зачастую она сомнительна, считает Олег Астафуров.

В свою очередь, управляющий директор холдинга «Марафон Фарма» Игорь Крылов сравнил российские процессы в области локализации с аналогичными процессами в разрушенных после Второй мировой войны европейских странах. По его словам, сейчас Россия проходит путь цивилизованной Европы.

Особенностью же импортозамещения он считает не только перераспределение доходов между западным и отечественным капиталом, но и то, что одним из выгодоприобретателей становится пациент.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
локализация
Персоны
Астафуров Олег Игорьевич

Вице-президент по развитию бизнеса АО «Фармасинтез»
Глушков Иван Анатольевич

Директор департамента внешних связей «Нижфарм»
Иноземцев Герман Вадимович

Главный редактор газеты «Фармацевтический вестник»
Крылов Игорь Константинович

Управляющий директор Marathon Group
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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