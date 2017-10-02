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ЕЭК унифицирует требования к системе менеджмента качества медизделий

02.10.2017

26 сентября Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение № 134 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О требованиях к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения».

Документ унифицирует требования к системе менеджмента качества медицинских изделий как одного из элементов обеспечения их безопасности и эффективности.

Характеристики безопасности и эффективности медицинских изделий зависят от надлежащего управления процессами производства (особенно от процессов проектирования, разработки и управления риском), и значительный объем рисков напрямую связан с производственной стадией медицинских изделий.

Система менеджмента качества, внедрение и поддержание которой обеспечивается производителем медицинских изделий, является инструментом управления качеством.

В течение 12 месяцев с даты вступления решения в силу оценка системы менеджмента качества производителя медизделия на соответствие требованиям не производится.

Расходы, связанные с проведением инспектирования производства в рамках оценки системы менеджмента качества медизделий, несет производитель на основании договора, заключенного с инспектирующей организацией.

«Введение единого подхода к нормативному правовому регулированию инспектирования производства медицинских изделий в государствах – членах Евразийского экономического союза направлено на защиту жизни и здоровья граждан посредством обеспечения безопасности и эффективности медицинских изделий при их производстве, а также обеспечения проведения оценки внедряемых и поддерживаемых производителями систем менеджмента качества медицинских изделий», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
Евразийская комиссия
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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