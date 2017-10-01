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ЕЭК предлагает на два года увеличить сроки переходных периодов для единого рынка лекарств

01.10.2017

Евразийская экономическая комиссия разместила на своем официальном сайте проект нормативного акта, в котором предлагается внести изменения в даты окончания переходных периодов в сфере обращения лекарств в рамках ЕАЭС.

Напомним, ранее АФПЕЭС обратилась с письмом (копия имеется в распоряжении «ФВ») к министру по техническому регулированию ЕЭК Валерию Корешкову, в котором просила оказать содействие в решении вопроса о продлении переходных периодов в сфере обращения лекарств в рамках ЕАЭС. В частности, в своем письме председатель правления ассоциации Дмитрий Чагин указал, что на сегодняшний день минимальный срок задержки запуска рынка ЛС в рамках союза составляет два года, и просил рассмотреть возможность переноса сроков существующих переходных периодов не менее чем на два года вперед.

В проекте ЕЭК, общественное обсуждение которого продлиться до 3 ноября 2017 года указано, что единый рынок официально заработал с 6 мая 2017 года, поэтому необходимо изменить дату переходного периода, в течение которого заявитель имеет право предоставлять национальный сертификат GMP с 31 декабря 2018 года на 31 декабря 2020 года. Таким образом, ЕЭК предлагает увеличить срок переходного периода на два года, как и настаивала АФПЕЭС.

По мнению ЕЭК, перенос сроков необходим, иначе «это приведет к увеличению нагрузки на фармацевтические инспектораты государств-членов Союза в 2018 году и к невозможности выполнения инспекционных процедур в установленные сроки с учетом пропускной способности имеющегося штата инспекторов», - указано в аналитической справке к проекту.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рынок ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Ученые призывают с осторожностью относиться к препаратам, воздействующим на микрофлору человека
Обзор экспортных поставок фармацевтической продукции за январь—июль 2017 года
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
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