Доставку лекарств могут разрешить в пределах муниципального района

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает депутатам привязать интернет сайт к конкретной аптеке, аптека может обслуживать только в определенном муниципальном районе. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

«Проблема интернет торговли лекарствами во всем мире в том, что она не привязана к локальному рынку. Необходимо прикрепить интернет сайт к конкретной аптеке, аптека может обслуживать только в определенном муниципальном районе. Если произошел сбой, тогда надзор в Иркутске, например, не будет искать того, кто продал препарат в Калининграде», – пояснил Тимофей Нижегородцев.

Он добавил, что предложения на сайте должны соответствовать ассортименту аптеки, все лекарства которой прошли входящий контроль.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров добавил, что в бюджете предусмотрена статья расходов, которые позволит Росздравнадзору осуществлять контрольные закупки лекарств с доставкой.

Директор Российской ассоциация аптечных сетей Нелли Игнатьева обратила внимание, что необходимо, чтобы лекарство отпускал фармацевтический специалист. Кроме того, по ее словам, доставка лекарств – это по сути аптека на колесах, которая должна обеспечить правильное хранение лекарственных препаратов, пока они доставляются пациенту.

Что же касается доставки рецептурных препаратов, то, по словам Тимофея Нижегородцева, есть поручение вице-премьера Ольги Голодец еще раз обсудить все нюансы, когда законопроект поступит в Госдуму. По мнению Александра Петрова, многие вопросы снимет обязательная маркировка лекарств.