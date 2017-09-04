Аптечный сегмент БАД: итоги I—II кварталов 2017 года

Вторым по популярности сегментом в аптеках являются биологически активные добавки, которые по итогам 1-го полугодия 2017 г. заняли около 4% в стоимостном выражении (в розничных ценах) в структуре продаж. За первые 6 месяцев 2017 г. на аптечных полках было представлено более 2,3 тыс. различных брендов БАД, которые производят около 900 производителей. 2015—2016 гг. стали «провальными» для аптечных БАД: по данным за 2015 г., объем продаж БАД в аптеках вырос на 6,9%, а в 2016-м только на 1,5%. В натуральном выражении продажи за год снижались в среднем на 6—7%.