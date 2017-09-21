 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
215

Доля прямых контрактов между производителями и аптеками в 2017 году составила около 5%

21.09.2017

Объём розничного аптечного рынка за первые семь месяцев 2017 года составил 633 млрд. руб. в ценах конечного потребителя.

Об этом заявила во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева.

В ценах производителей объём розничного рынка за первые семь месяцев текущего года составил 412 млрд. руб., в ценах дистрибьюторов – 503 млрд. руб. При этом доля прямых контрактов между производителями и аптеками составила около 5%.

Объём рынка государственного сегмента в ценах производителей за первые семь месяцев составил 165 млрд. руб., в оптовых ценах – 196 млрд. руб.

На конференции участники посетовали, что очень мало аналитики по маркетинговым контрактам. «По подсчётам аналитических подразделений «Бионики-Медиа», в 2016 году объем таких контрактов составил порядка 35 млрд. руб. Производители и аптеки использовали в своей работе 21 тип мероприятий. Эта сумма составляет около 70% рекламных телебюджетов», - прокомментировал директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.09.2017 Аптечная сеть Южно-Сахалинска работает на грани рентабельности из-за аренды помещений
31.08.2017 Башкирская сеть «Фармленд» купила аптеки «Ортикон»
08.08.2017 Анонс: профмитинг директоров по закупке аптечных сетей
20.07.2017 Аптечной сети «Сердечко» предъявлен иск о банкротстве
05.07.2017 Аптечная сеть «Апрель» ищет объекты для покупки
Метки
аптечная сеть
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.09 — 22.09 Конференция «Прямой контракт — выигрывают все!»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения