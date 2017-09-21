Доля прямых контрактов между производителями и аптеками в 2017 году составила около 5%

Объём розничного аптечного рынка за первые семь месяцев 2017 года составил 633 млрд. руб. в ценах конечного потребителя.

Об этом заявила во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» генеральный директор аналитической компании AlphaRM Анна Ермолаева.

В ценах производителей объём розничного рынка за первые семь месяцев текущего года составил 412 млрд. руб., в ценах дистрибьюторов – 503 млрд. руб. При этом доля прямых контрактов между производителями и аптеками составила около 5%.

Объём рынка государственного сегмента в ценах производителей за первые семь месяцев составил 165 млрд. руб., в оптовых ценах – 196 млрд. руб.

На конференции участники посетовали, что очень мало аналитики по маркетинговым контрактам. «По подсчётам аналитических подразделений «Бионики-Медиа», в 2016 году объем таких контрактов составил порядка 35 млрд. руб. Производители и аптеки использовали в своей работе 21 тип мероприятий. Эта сумма составляет около 70% рекламных телебюджетов», - прокомментировал директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.