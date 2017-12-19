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Доля компании «Биотэк» на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП увеличилась более чем в 2 раза

19.12.2017

В комплексном рейтинге фармацевтических дистрибьюторов Российской Федерации по итогам 1 – 3 кварталов 2017 года компания «Биотэк» занимает 1-е место в категории R-2 fed с рейтинговым показателем 81,9 баллов (3-я позиция в общем списке), по данным аналитической компании RNC Pharma.

Таблица 1. Комплексный рейтинг фармдистрибьюторов РФ по итогам 1-3 кв. 2017 г.

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Указанная позиция соответствует девятому месту как в комплексном рейтинге фармдистрибьюторов, так и в ТОП-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 года.

Действительная совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов в 1 – 3 кварталах 2017 г. на рынке прямых продаж ЛС составила 73,66 %, что на 6,28 % больше показателей 1-3 кварталов 2016 года.

Доля компании «БИОТЭК» на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП по сравнению с данными 1-3 кв. 2016 г. увеличилась более чем в 2 раза и составила 2,6%.

Таблица 2. Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2017 г.

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По итогам аукционов на поставку препаратов в рамках государственной программы «7 нозологий» в 2017 году, по данным Vademecum, компания «БИОТЭК» вошла в ТОП-3 поставщиков лекарственных препаратов. Доля компании «Биотэк» на рынке поставщиков в рамках государственной программы «7 нозологий» увеличилась с 11,96% в 2016 году и составила 13,75% в 2017 году.

Также в 2017 году компания «БИОТЭК» впервые приняла участие в аукционах на поставку АРВ (антиретровирусных) препаратов и также вошла в ТОП-3 исполнителей государственных контрактов по указанной программе.

Таблица 3. Поставщики госпрограммы «7 нозологий» в 2016 – 17 гг.

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Данные по компании «Биотэк», опубликованные аналитическими компаниями, сформированы на основе экспертной оценки информации.

Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов по итогам 1-3 кварталов 2017 года был опубликован также компанией IMS Health, однако воспроизвести полную картину на основании указанного рейтинга не представляется возможным, поскольку компании, не предоставившие информацию, в рейтинге отсутствуют.

Источник публикации: ГК "Биотэк"

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Метки
ГК "Биотэк"
Компании
БИОТЭК Группа компаний «БИОТЭК» является одним из крупнейших российских фармацевтических холдингов и специализируется на производстве, оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции.
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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