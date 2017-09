До открытия завода по выпуску глицирризиновой кислоты осталось два месяца

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин анонсировал открытие завода по выпуску глицирризиновой кислоты из солодки в ноябре этого года. Проект реализуют японская компания Cokey Systems Co. Ltd и российское ООО «Солодка-А» в поселке Тальниковый Красноярского района области. В строительство завода было инвестировано более 65 млн руб. Предприятие должно стать важным налогоплательщиком и работодателем региона.

Предварительно японцы провели ряд лабораторных исследований, которые подтвердили, что солодка, растущая в Астраханской области, оптимально подходит для производства медицинских субстанций. Благодаря особенностям местного климата и почвы растение накапливает заметно больше биологически активных веществ и глицирризиновой кислоты (до 15%), чем выращенное, скажем, в Китае.

Глицирризированная кислота используется в гепапротекторных препаратах, а также лекарственных средствах противовоспалительного, анальгезирующего и улучшающего регенерацию тканей действия, лечебной косметике.

Компания Cokey Systems Co. Ltd является «дочкой» Cokey Co. Ltd, со штаб-квартирой в Токио. Ее специализация с начала 1950-х годов – переработка корня солодки и производство из него глицирризиновой кислоты. Фирма имеет в своем составе мощный исследовательский отдел, занимающийся разработками в сфере улучшений технологий переработки солодки и создания сопутствующего технологического оборудования.

Добавим, что в декабре этого года статус резидента ОЭЗ «Лотос» (Наримановский район Астраханской области) должна получить компания «Техно Плюс», которая также намерена перерабатывать солодку и получать из нее экстракт. Анонсировано вложение не менее 120 млн рублей.

На фото: Александр Жилкин.