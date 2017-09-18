До конца года на рынок будет выведено 10 препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП

За последние пять лет на российский рынок было выведено 62 лекарственных препарата, входящих в перечень ЖНВЛП. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб в рамках Второй GMP-конференции, которая проходит в Геленджике.

За первое полугодие 2017 г. зарегистрировано 18 ЛС из списка ЖНВЛП. Еще вывод порядка 10 ожидается в течение второго полугодия.

В настоящий момент доля лекарств отечественного производства в ЖНВЛП составляет 83,3%. Особо замминистра отметил, что доля упаковки в РФ падает. По итогам 1 квартала 2017 года она составляет 6% в натуральном выражении и 15% в стоимостном.

«Это говорит о том, что компании активно переходят на более глубокую локализацию», - подчеркнул Сергей Цыб.