Эксперт: дженериковый рынок перестает быть драйвером

Рынок исчерпает свой потенциал в ближайшие два-три года - об этом на пленарном заседании, открывшем работу конференции «Биотехмед-2017», сообщил генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов.

«Дженериковый рынок уже не будет тем драйвером развития фармацевтической индустрии, которым он является в последние 5-10 лет. Не будет таких цен, не будет интересных препаратов. Они будут выходить быстро, цены будут падать, и потенциала для развития новых продуктов не будет. Если кто-то рассчитывает, что в дальнейшем дженериковый рынок будет кормить новые препараты, то это ошибка», - сказал он.

14 сентября в Геленджике начала работу вторая по счету ежегодная конференция «Биотехмед» - авторитетный форум, собравший на одной площадке представителей медицинской и фармацевтической промышленности, специалистов в области информационных технологий, а также профильных федеральных чиновников.

Не только на технологическом, но и на законодательном уровне биомедицинская отрасль нуждается в принципиальных решениях, обсудить которые в формате прямого диалога смогут участники конференции. В программе мероприятия – обсуждение вопросов формирования российского рынка биомедицины, освоения клеточных технологий, новые иммунобиологические разработки, внедрение цифровых технологий в здравоохранение и меры государственной поддержки отрасли, направленные на снижение зависимости от импорта этой продукции и повышение доступности современных лекарств для населения, а также освоение внешних рынков.

Биотехнологии являются сквозной сферой для таких отраслей, как медицина, сельское хозяйство, фармакология и оборонно-промышленный комплекс. Рынок биомедицины регулируется и развивается при участии нескольких государственных ведомств, в том числе Министерств здравоохранения, промышленности и торговли, сельского хозяйства, Росздравнадзора, госкорпорации «Ростех». Их представители выступят в ходе конференции на нескольких сессиях и пленарных заседаниях. Перспективы развития отрасли «Биотехмед-2017» насматривает в горизонте 2035 года.