 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
213

Эксперт: дженериковый рынок перестает быть драйвером

14.09.2017
Фото: Фото автора

Рынок исчерпает свой потенциал в ближайшие два-три года - об этом на пленарном заседании, открывшем работу конференции «Биотехмед-2017», сообщил генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов.

«Дженериковый рынок уже не будет тем драйвером развития фармацевтической индустрии, которым он является в последние 5-10 лет. Не будет таких цен, не будет интересных препаратов. Они будут выходить быстро, цены будут падать, и потенциала для развития новых продуктов не будет. Если кто-то рассчитывает, что в дальнейшем дженериковый рынок будет кормить новые препараты, то это ошибка», - сказал он.

14 сентября в Геленджике начала работу вторая по счету ежегодная конференция «Биотехмед» - авторитетный форум, собравший на одной площадке представителей медицинской и фармацевтической промышленности, специалистов в области информационных технологий, а также профильных федеральных чиновников.

Не только на технологическом, но и на законодательном уровне биомедицинская отрасль нуждается в принципиальных решениях, обсудить которые в формате прямого диалога смогут участники конференции. В программе мероприятия – обсуждение вопросов формирования российского рынка биомедицины, освоения клеточных технологий, новые иммунобиологические разработки, внедрение цифровых технологий в здравоохранение и меры государственной поддержки отрасли, направленные на снижение зависимости от импорта этой продукции и повышение доступности современных лекарств для населения, а также освоение внешних рынков.

Биотехнологии являются сквозной сферой для таких отраслей, как медицина, сельское хозяйство, фармакология и оборонно-промышленный комплекс. Рынок биомедицины регулируется и развивается при участии нескольких государственных ведомств, в том числе Министерств здравоохранения, промышленности и торговли, сельского хозяйства, Росздравнадзора, госкорпорации «Ростех». Их представители выступят в ходе конференции на нескольких сессиях и пленарных заседаниях. Перспективы развития отрасли «Биотехмед-2017» насматривает в горизонте 2035 года.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.09.2017 Эксперт: импортозамещение в госзакупках не работает
12.09.2017 Освещение спортивной медицины на ТВ
17.08.2017 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению пройдет на площадке выставки и форума «Импортозамещение-2017»
16.08.2017 Анонс: вторая конференция по биотехнологиям «Биотехмед»
30.06.2017 АРФП: импортозамещение эффективно только тогда, когда оно экспортоориентировано
Метки
импортозамещение
Биотехмед
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
14.09 — 15.09 Конференция БиоТехМед-2017
13.09 — 15.09 2 Всероссийская специализированная выставка Медфарма
12.09 — 14.09 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения