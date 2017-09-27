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Дмитрий Медведев поручил усовершенствовать законодательство в сфере импортозамещения

27.09.2017
Фото: government.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений, направленных на совершенствование законодательства в части вопросов, связанных с импортозамещением. Минэкономразвитию и Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено внести до 12 октября 2017 года в правительство проект поправок в законопроект №261318-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”», предусматривающих согласование с Правительственной комиссией по импортозамещению закупок государственными компаниями, государственными корпорациями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ превышает 50%, и их дочерними организациями товаров, работ (услуг, фрахта), включенных в утверждаемый Правительством РФ перечень, исключив условие о необходимости согласования с Комиссией таких закупок в рамках реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, до 1 ноября 2017 года в правительство должны быть представлены предложения по созданию механизма заключения долгосрочных договоров с гарантированной закупкой продукции, включенной в перечни, подлежащие утверждению Правительством РФ.

На фото: осмотр экспозиции III Международной специализированной выставки «Импортозамещение»

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
импортозамещение
Фармвестник-ТВ
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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