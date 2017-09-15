Дмитрий Медведев: дела с импортозамещением обстоят неплохо

Развитие отечественного производства в рамках решения задачи по замещению импортных товаров и услуг в целом в России проходит неплохо, а в ряде отраслей - быстрее, чем планировалось, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, которая прошла в выставочном центре Крокус Экспо 12 сентября.

Также премьер-министр поддержал предложение министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о включении выставки «Импортозамещение» в число форумов, поддерживаемых Правительством РФ.

Перед началом заседания Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию III Международной специализированной выставки «Импортозамещение».

Осмотр выставки Медведев начал со стенда Липецкой области, изучил кабину новой модели КАМАЗа, ознакомился с продукцией Ингушетии, а также посетил стенд компании «Стентекс», локализовавшей в России производство коронарных стентов и катетеров мирового уровня для лечения пациентов с инфарктом миокарда.