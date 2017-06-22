Для будущих врачей количество бесплатных мест в вузах увеличилось, для провизоров – практически не изменилось

Если для подготовки врачей бесплатных мест стало больше, то для специалистов в области «фармации» цифры приема на бюджетные места остались практически без изменений в сравнении с прошлым годом. Так, столько же абитуриентов, сколько и в прошлом году, набирают на бюджетные места Институт фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова и Медицинский институт РУДН. Несколько расширил возможности для обучения на бесплатной основе фармацевтический факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова: число бюджетных мест увеличилось на пять.