Для будущих врачей количество бесплатных мест в вузах увеличилось, для провизоров – практически не изменилось

Об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах России по разным специальностям сообщила замминистра образования России Людмила Огородова. По ее словам, для приема на 2017-2018 учебный год ведомством выделено 25,7 тыс. бюджетных мест по направлению «медицинские науки», что на 200 мест больше, чем в прошлом году, пишет «Фармперсонал».
Если для подготовки врачей бесплатных мест стало больше, то для специалистов в области «фармации» цифры приема на бюджетные места остались практически без изменений в сравнении с прошлым годом. Так, столько же абитуриентов, сколько и в прошлом году, набирают на бюджетные места Институт фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова и Медицинский институт РУДН. Несколько расширил возможности для обучения на бесплатной основе фармацевтический факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова: число бюджетных мест увеличилось на пять.