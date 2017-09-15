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Лента · В России
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Дистрибьюторы готовы выступать в роли логистов

15.09.2017

Стартовал сезон активного подписания контрактов между аптечными сетями, дистрибьюторами и производителями.

«ФВ» обратился к участникам рынка с целью выяснить, растет ли доля прямых контрактов, по - прежнему ли маркетинговые договора остаются ключевым источником дохода и как сейчас на рынке себя чувствуют дистрибьюторы, готовы ли они брать на себя функцию логистов.

«Мы уже несколько лет предлагаем производителям логистические услуги в чистом виде, но пока никто не принял это предложение. Мы готовы оказывать такую услугу: у «Протека» есть вся необходимая инфраструктура, необходимые компетенции, самые низкие среди фармдистрибьюторов затраты. При этом логист не сталкивается с риском неплатежей. Если производители готовы взять риски по дебиторской задолженности на себя, мы будем рады. Решение за ними», - прокомментировал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Мнения экспертов читайте в ближайшем номере «ФВ» в блиц-опросе «Товар лицом».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дистрибьюторы
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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