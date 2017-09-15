Дистрибьюторы готовы выступать в роли логистов

Стартовал сезон активного подписания контрактов между аптечными сетями, дистрибьюторами и производителями.

«ФВ» обратился к участникам рынка с целью выяснить, растет ли доля прямых контрактов, по - прежнему ли маркетинговые договора остаются ключевым источником дохода и как сейчас на рынке себя чувствуют дистрибьюторы, готовы ли они брать на себя функцию логистов.

«Мы уже несколько лет предлагаем производителям логистические услуги в чистом виде, но пока никто не принял это предложение. Мы готовы оказывать такую услугу: у «Протека» есть вся необходимая инфраструктура, необходимые компетенции, самые низкие среди фармдистрибьюторов затраты. При этом логист не сталкивается с риском неплатежей. Если производители готовы взять риски по дебиторской задолженности на себя, мы будем рады. Решение за ними», - прокомментировал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Мнения экспертов читайте в ближайшем номере «ФВ» в блиц-опросе «Товар лицом».