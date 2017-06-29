Директором по логистике компании «Герофарм» назначена Виктория Козлова

19 июня в должность директора по логистике «Герофарм» вступила Виктория Козлова.

Как сообщили в компании, Виктория будет отвечать за приоритетные направления развития компании по оптимизации логистической деятельности. В зоне ее ответственности будет организация международного и внутреннего логистического потоков, курирование проектов по аутсорсингу хранения и доставки материалов, координация всех аспектов управления цепочками поставок сырья и компонентов для локального производства и готового оборудования.

Виктория имеет опыт работы в логистике более 17 лет, 7 из них в международной компании- производителе медицинского оборудования в должности руководителя отдела операций и логистики, Россия и СНГ. В портфолио Виктории ряд успешно реализованных проектов по оптимизации и внедрению стратегических инициатив, пишет «Фармперсонал».