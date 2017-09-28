Одиннадцать директоров фармкомпаний попали в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Один из представителей фармотрасли Александр Филиппов из «Риглы» представлен в категории высших руководителей в номинации «Торговля», еще 10 топ-менеджеров - в номинации «Фармацевтика». Второй год подряд эксперты присудили первое место в рейтинге высших руководителей фармотрасли генеральному директору АО «Нижфарм», старшему вице-президенту STADA AG Дмитрию Ефимову.

Второе место занял Александр Кузин «Новамедика», на третьем – Ольга Медникова из «Отисифарма».

Далее места распределились так:

4. Григорий Потапов «Фармстандарт»

5. Анна Ярвиц Teva

6. Елена Карташева Abbott

7. Алексей Чупин Биннофарм

8. Кирилл Литовченко Ferring Pharmaceuticals

9. Вадим Музяев «Протек»

10. Василий Игнатьев «Р-Фарм»

Финансовые директора:

1. Михаил Баранов «Нижфарм»

2. Мария Макарова «Новамедика»

Коммерческие директора:

1. Станислав Емельянов «Биннофарм»

2. Любовь Сиземова «Нижфарм»

3. Яна Нартова Pfizer

4. Владимир Малинников ЦВ «Протек»

5. Евгения Ламина «Новамедика»

Директора по маркетингу:

1.Борис Липартелиани «Акрихин» (уже не работает)

Директора по персоналу

1. Александра Глазкова «Биокад»

2. Марина Айвазова «Новамедика»

3. Алина Манцева AstraZeneca

4. Андрей Кулаковский «Нижфарм»

Директора по отношениям с органами власти

1. Иван Глушков «Нижфарм»

2. Александра Медведева Abbott

3. Татьяна Смирнова Sanofi

4. Алексей Торгов «Биокад»

Директора по общественным и корпоративным связям

1. Анна Аристова «Нижфарм»

2. Елена Кольцова «Нанолек»

3. Анна Похитонова Gedeon Richter

4. Ирина Кенюхова «Биокад»

Директора по логистике и цепям поставок

1. Сергей Иванов «Р-Фарм»

2. Константин Злобин Astellas

Директора по правовым вопросам

1. Лилия Данилова Pfizer

2. Наталья Тотахеваге Abbott

3. Дмитрий Копытин «Новамедика» (уже не работает)

В номинации «Директора по корпоративному управлению» и «ИТ-директора» работники фармкомпаний не попали.

«ФВ» поздравляет всех менеджеров фармы, представленных в рейтинге.