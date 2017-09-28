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Одиннадцать директоров фармкомпаний попали в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

28.09.2017

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Один из представителей фармотрасли Александр Филиппов из «Риглы» представлен в категории высших руководителей в номинации «Торговля», еще 10 топ-менеджеров - в номинации «Фармацевтика». Второй год подряд эксперты присудили первое место в рейтинге высших руководителей фармотрасли генеральному директору АО «Нижфарм», старшему вице-президенту STADA AG Дмитрию Ефимову.

Второе место занял Александр Кузин «Новамедика», на третьем – Ольга Медникова из «Отисифарма».

Далее места распределились так:

4. Григорий Потапов «Фармстандарт»

5. Анна Ярвиц Teva

6. Елена Карташева Abbott

7. Алексей Чупин Биннофарм

8. Кирилл Литовченко Ferring Pharmaceuticals

9. Вадим Музяев «Протек»

10. Василий Игнатьев «Р-Фарм»

Финансовые директора:

1. Михаил Баранов «Нижфарм»

2. Мария Макарова «Новамедика»

Коммерческие директора:

1. Станислав Емельянов «Биннофарм»

2. Любовь Сиземова «Нижфарм»

3. Яна Нартова Pfizer

4. Владимир Малинников ЦВ «Протек»

5. Евгения Ламина «Новамедика»

Директора по маркетингу:

1.Борис Липартелиани «Акрихин» (уже не работает)

Директора по персоналу

1. Александра Глазкова «Биокад»

2. Марина Айвазова «Новамедика»

3. Алина Манцева AstraZeneca

4. Андрей Кулаковский «Нижфарм»

Директора по отношениям с органами власти

1. Иван Глушков «Нижфарм»

2. Александра Медведева Abbott

3. Татьяна Смирнова Sanofi

4. Алексей Торгов «Биокад»

Директора по общественным и корпоративным связям

1. Анна Аристова «Нижфарм»

2. Елена Кольцова «Нанолек»

3. Анна Похитонова Gedeon Richter

4. Ирина Кенюхова «Биокад»

Директора по логистике и цепям поставок

1. Сергей Иванов «Р-Фарм»

2. Константин Злобин Astellas

Директора по правовым вопросам

1. Лилия Данилова Pfizer

2. Наталья Тотахеваге Abbott

3. Дмитрий Копытин «Новамедика» (уже не работает)

В номинации «Директора по корпоративному управлению» и «ИТ-директора» работники фармкомпаний не попали.

«ФВ» поздравляет всех менеджеров фармы, представленных в рейтинге.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
рейтинг
Компании
Abbott Abbott Laboratories (или просто Abbott) — американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500. Была основана в 1888 году доктором Уолласом Эбботтом в Чикаго под названием Alkaloidal Abbott Laboratories' Company, современное название — c 1915 года. Штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс.
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
STADA Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира находится в Германии, входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. STADA CIS входит в тройку ведущих фармпроизводителей России. Холдинг ведет деятельность в трех основных направлениях: разработка, производство и продвижение лекарственных средств.
Персоны
Глушков Иван Анатольевич

Директор департамента внешних связей «Нижфарм»
Ефимов Дмитрий Валерьевич

Старший вице-президент STADA AG, гендиректор «Нижфарм»
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
Музяев Вадим Геннадиевич

Президент ПАО «Протек»
Потапов Григорий

Генеральный директор «Фармстандарт»
Фармвестник-ТВ
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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