Депутаты предлагают тратить на здравоохранение не менее 7% от общего объема расходов федерального бюджета

Группа депутатов представила в Госдуму законопроект, которым предлагается внедрить норму, согласно которой объем расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру при утверждении федерального бюджета не сможет составлять менее 7, 7 и 3% от общего объема расходов федерального бюджета соответственно.

«В целях реального становления в России социального государства и создания условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития человека, необходимо изменить приоритеты бюджетной политики в нашей стране, установив норматив объемов расходов на вышеуказанные сферы, поскольку дальнейшее сокращение таких расходов в долгосрочной перспективе приведет к стагнации и невозможности развития для нашей страны. Так, в частности, согласно планам Правительства РФ на 2017 год, общий объем ассигнований на здравоохранение составит 362 млрд рублей, в то время как даже в 2016 году объем финансирования составлял 544 млрд рублей. Отдельные виды медицинской помощи предлагается сократить на порядки: расходы на стационарную медпомощь сократятся на 39% — с 243 до 148 млрд рублей. На амбулаторную помощь расходы планируется сократить в 1,7 раза — с 113,4 до 68,995 млрд рублей. Расходы на здравоохранение также сократятся с 557 до 548 млрд рублей», – указано в пояснительной записке.

По мнению депутатов, в целях сохранения и преумножения народа России, повышения конкурентоспособности нашей страны и реального, мощного развития ее экономического потенциала, необходимо принять предлагаемые законопроектом нормы в кратчайшие сроки.