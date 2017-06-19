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Депутаты предлагают тратить на здравоохранение не менее 7% от общего объема расходов федерального бюджета

19.06.2017

В текущем году расходы на здравоохранение составят 2,7% от общего объема расходов федерального бюджета.

Группа депутатов представила в Госдуму законопроект, которым предлагается внедрить норму, согласно которой объем расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру при утверждении федерального бюджета не сможет составлять менее 7, 7 и 3% от общего объема расходов федерального бюджета соответственно.

«В целях реального становления в России социального государства и создания условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития человека, необходимо изменить приоритеты бюджетной политики в нашей стране, установив норматив объемов расходов на вышеуказанные сферы, поскольку дальнейшее сокращение таких расходов в долгосрочной перспективе приведет к стагнации и невозможности развития для нашей страны. Так, в частности, согласно планам Правительства РФ на 2017 год, общий объем ассигнований на здравоохранение составит 362 млрд рублей, в то время как даже в 2016 году объем финансирования составлял 544 млрд рублей. Отдельные виды медицинской помощи предлагается сократить на порядки: расходы на стационарную медпомощь сократятся на 39% — с 243 до 148 млрд рублей. На амбулаторную помощь расходы планируется сократить в 1,7 раза — с 113,4 до 68,995 млрд рублей. Расходы на здравоохранение также сократятся с 557 до 548 млрд рублей», – указано в пояснительной записке.

По мнению депутатов, в целях сохранения и преумножения народа России, повышения конкурентоспособности нашей страны и реального, мощного развития ее экономического потенциала, необходимо принять предлагаемые законопроектом нормы в кратчайшие сроки.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
финансирование
Фармвестник-ТВ
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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