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Депутаты предлагают передать лекарственное обеспечение орфанных заболеваний на федеральный уровень

11.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Комитет по охране здоровья Госдумы 10 октября поддержал проект постановления Госдумы об обращении к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

Проектом обращения предлагается с 2018 года передать на федеральный уровень финансирование обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, мукополисахаридозом типов I, II, IV.

В настоящее время основной проблемой обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих орфанными заболеваниями, является проблема финансирования. Большинство субъектов РФ не имеет достаточно финансовых средств в собственном бюджете на закупку лекарств, предназначенных для лечения этих заболеваний.

«На лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями субъекты РФ в 2016 году израсходовали 14 621,7 млн рублей, дефицит средств составил 6 261,1 млн рублей (30% от потребности). В 2017 году в их бюджетах запланировано 15 219,7 млн рублей при дефиците 9 356,9 млн рублей (38% от потребности). А в 2018 году реальная потребность субъектов РФ в лекарственном обеспечении всех нуждающихся лиц может превысить 40 000 млн рублей», – отмечают в комитете.

По информации Минздрава России, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении 8 млрд руб. на предоставление с 2019 года субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний.

Депутаты считают, что принятие решения о передаче на федеральный уровень полномочий по лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями не только значительно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов, но позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные средства за счет осуществления централизованных закупок лекарств.

По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, это «тот вопрос, по которому уже давно выработана единая позиция Комитета».

На фото: Дмитрий Морозов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Морозов Дмитрий Анатольевич

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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