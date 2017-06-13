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Депутаты отклонили законопроект, предусматривающий изменения в порядок закупки лекарств

13.06.2017
Фото: duma.gov.ru

9 июня на пленарном заседании Госдумы депутаты отклонили законопроект № 1180507-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагалось внести изменения в законодательные акты, регулирующие вопросы осуществления закупок лекарственных препаратов.

Законопроектом предлагалось исключить пункт 6 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающий требования к содержанию документации о закупке лекарственных препаратов. В частности, предлагалось исключить необходимость указания в документации о закупке наименования лекарственных препаратов в соответствии с международными непатентованными наименованиями. В Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству посчитали, что такая мера может привести к значительному увеличению расходов на закупки лекарств, поскольку данная норма обеспечивает объективное описание объекта закупки лекарственных средств, не допускающее ограничение количества участников закупки, в отличие от осуществления закупки лекарственных препаратов по торговым наименованиям. Также законопроектом предлагалось расширить полномочия лечащего врача, предоставив ему право принимать решение о закупке лекарственных препаратов в упрощенном порядке путем запроса предложений, или у единственного поставщика по решению врачебной комиссии.

Депутаты считают, что предоставление возможности осуществлять закупки лекарственных средств по решению лечащего врача может содержать риски, связанные со злоупотреблением с его стороны, а также может привести к недобросовестной конкуренции со стороны участников рынка и к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
закупка лекарств
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
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Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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