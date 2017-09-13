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Денис Мантуров подтвердил намерение заключить первый специнвестконтракт в фармацевтике

13.09.2017

Проект Astra Zeneca по локализации производства в России десяти лекарственных препаратов, в том числе для лечения сахарного диабета, онкологических, кардиологических и респираторных заболеваний, позволит в ближайшее время выйти на заключение первого в области фармацевтики специнвестконтракта. Об этом, выступая на встрече сопредседателей Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Этот механизм предельно конкретизирует отношения между государством и инвестором, который получит долгосрочные гарантии льготных условий ведения бизнеса в обмен на обязательства по локализации», - подчеркнул Денис Мантуров.

Как отметил министр, в настоящее время заключено 9 федеральных специнвестконтрактов. Глава Минпромторга также выразил надежду, что сотрудничество со шведским фармпроизводителем станет основой для заключения новых СПИКов.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
локализация
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Персоны
Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли РФ
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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