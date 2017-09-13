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Дело о банкротстве «Фарма Интернейшнл Компани Россия-СНГ» будет прекращено

13.09.2017
Фото: автор

В Арбитражный суд Кабардино-Балкарии поступило ходатайство о прекращении производства по делу о признании несостоятельным ООО «Фарма Интернейшнл Компани Россия-СНГ» в порядке статьи 150 АПК. Она предусматривает такую возможность в случае отказа истца от иска, что в этом случае и произошло.

В июле 2017 г. суд удовлетворил требование налоговой инспекции республики о признании должника банкротом (долг по налогам составил 8,2 млн руб.). На предприятии, которое недавно получило сертификат соответствия стандарту GMP, было введено наблюдение. Однако уже в августе ООО задолженность погасило. Как сообщили «ФВ» в компании, это стало возможно благодаря получению займа.

Следующее заседание суда по делу должно состояться 27 сентября. Возможно, тогда же ходатайство будет удовлетворено.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Кабардино-Балкарская Республика
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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