Дело о банкротстве «Фарма Интернейшнл Компани Россия-СНГ» будет прекращено

В Арбитражный суд Кабардино-Балкарии поступило ходатайство о прекращении производства по делу о признании несостоятельным ООО «Фарма Интернейшнл Компани Россия-СНГ» в порядке статьи 150 АПК. Она предусматривает такую возможность в случае отказа истца от иска, что в этом случае и произошло.

В июле 2017 г. суд удовлетворил требование налоговой инспекции республики о признании должника банкротом (долг по налогам составил 8,2 млн руб.). На предприятии, которое недавно получило сертификат соответствия стандарту GMP, было введено наблюдение. Однако уже в августе ООО задолженность погасило. Как сообщили «ФВ» в компании, это стало возможно благодаря получению займа.

Следующее заседание суда по делу должно состояться 27 сентября. Возможно, тогда же ходатайство будет удовлетворено.