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Дело экс-директора "Приморской краевой аптеки" рассматривается в закрытом режиме

19.09.2017
Фото: РИА PrimaMedia

21 сентября состоится очередное заседание Первореченского районного суда Владивостока по делу бывшего директора КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина, обвиняемого в растрате 144,8 млн рублей. Слушания проходят в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты. Как объясняется на сайте суда, такой вариант возможен, когда «рассмотрение уголовного дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство».
Уголовное дело в отношении Василия Сысойкина возбуждено еще в 2014 г., тогда же он был экстрадирован из Черногории в СИЗО Владивостока. Дело рассматривается судом уже год, к слушаниям привлечено более ста свидетелей. Василий Сысойкин обвиняется в систематическом хищении бюджетных средств в течение шести лет с 2006 по 2012 г. Непрозрачные схемы отчетности позволили присваивать средства, которые выделялись предприятию из фонда ОМС и регионального бюджета для реализации программы ДЛО. По версии следствия, эти деньги были легализованы Сысойкиным в Черногории путем приобретения отелей Svetlana и Svetinikola на побережье города Сутоморе (оформлены на имя обвиняемого и его супруги), двух коттеджей и апартаментов в городе Бар, здесь же были учреждены четыре коммерческие структуры. На заседании суда в июле экс-глава предприятия с обвинениями не согласился и заявил, что будет настаивать на оправдании.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
ГП «Приморская краевая аптека»
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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