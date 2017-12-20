Давид Мелик-Гусейнов: у фармотрасли нет хозяина

Возникающие проблемы с развитием фармотрасли – это следствие несогласованных действий, полярных интересов участников рынка. Об этом заявил директор НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопрос членов РАФМ заинтересована ли регуляторная система в развитии фармацевтического рынка.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что профильным ассоциациям, помимо обозначения болевых точек фармотрасли, необходимо разработать единую стратегию развития. Ассоциации, представляя те или иные интересы бизнеса, не могут договориться между собой и представить четкую концепцию рынка. Различные государственные ведомства также выполняют разные функции. Минпромторг способствует развитию производства, Минздрав определяет алгоритм лечения с использованием лекарственных препаратов, Росздравнадзор контролирует качество, ФАС следит за конкуренцией – у семи нянек дитя без глазу, — делает вывод Давид Мелик-Гусейнов и предлагает профильному сообществу занять пустующее место.

«Если у фармотрасли нет хозяина, может быть, отрасль сама себе будет хозяйкой?», – предположил он. Миссия компаний направлена на сбыт препаратов, а не на решение проблем партнера, в роли которого выступает государство, констатирует Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, изменив эту парадигму взаимоотношений, можно изменить и ситуацию в системе здравоохранения.