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Членам общественного совета при Росздравнадзоре показали лабораторию по экспертизе лекарственных средств

15.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

В результате государственного контроля за качеством лекарственных средств в России из оборота в 2016 году было изъято 0,8% забракованных серий фармацевтической продукции, уничтожено 7,2 млн упаковок лекарств. За производство и реализацию поддельных лекарств возбуждено более 30 уголовных дел.f102c27c55bb4539fec0b7c01475dc47.jpg

Такие данные прозвучали 14 июня 2017 года в ходе выездного заседания Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, которое состоялось в здании лаборатории по экспертизе качества лекарственных средств Росздравнадзора.

Заседание было посвящено вопросам государственного контроля качества медицинской деятельности, лекарственных средств и медицинских изделий, в нем принял участие глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, руководители профильных подразделений службы, руководство лаборатории по экспертизе качества лекарственных средств и лидеры пациентских организаций, входящих в общественный совет при РЗН.

По окончании заседания члены Общественного совета прошли по четырем отделам лабораторного комплекса Росздравнадзора, ознакомившись с технологиями экспертизы вакцин и лекарственных препаратов, в том числе самых современных, недавно вышедших на российский рынок. Росздравнадзору подчиняется 12 аналогичных лабораторий, расположенных во всех федеральных округах РФ. Ведется строительство 13-го лабораторного комплекса в Ярославле.24bcf4ed6f240660a42bb0f6b378a1fb.jpg

«За последние 10 лет количество фальсификата снизилось, изменилась номенклатура тех препаратов, которые обычно подделывают, — сообщила начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко. — Если раньше это были лекарства массового спроса, среднего ценового диапазона, то теперь это дорогие препараты, в основном применяемые в стационарах».

По ее мнению, такова реакция на последние изменения в законодательстве и утяжеление наказаний: сегодня максимальная сумма штрафа за бизнес на поддельных лекарствах составляет 5 млн рублей за фальсификацию, в то же время, уголовный кодекс предполагает до 12 лет лишения свободы.104052b996966ada747558130d8f0ad3.jpg

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко отметил, что еще ни разу не было оспорено ни одно заключение лабораторного звена надзорной службы, что говорит о высоком качестве экспертизы. Он также заметил, что выросла выявляемость фальсификата – как производимого незаконно в России, так и поставляемого из-за рубежа, особенно из Китая. В связи с этим выросла значимость международных связей регулятора.

Внутри страны РЗН все смелее опирается на помощь общественного контроля: «Наш общественный совет – это своего рода нервные окончания всей страны, которые позволяют центральному аппарату нашей службы своевременно получать информацию и реагировать, — отметил г-н Мурашко, общаясь с журналистами. — Общественные советы участвуют в оценке проектов тех документов, которые мы запускаем в работу».

На фото: вверху - сотрудники лабораторного комплекса, внизу - Валентина Косенко.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
контрольно-надзорные функции
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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