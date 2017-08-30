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Выручка «ИСКЧ» за 1-е полугодие составила 226,953 млн рублей

30.08.2017

Это на 20,0% больше аналогичного показателя за 2016 г.

Институт стволовых клеток человека - ПАО «ИСКЧ» - объявляет прошедшие обзорную проверку (аудиторское ревью) консолидированные результаты деятельности за 1-е полугодие 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 1-м полугодии консолидированная выручка компании составила 226,953 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. на 20,0%.

В 1-м полугодии компания продемонстрировала чистый убыток (в размере 56,216 млн рублей, что на 20,1% меньше чистого убытка, полученного по итогам 1 полугодия 2016 г.).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО "Институт стволовых клеток человека"
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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