Выручка «ИСКЧ» за 1-е полугодие составила 226,953 млн рублей

Институт стволовых клеток человека - ПАО «ИСКЧ» - объявляет прошедшие обзорную проверку (аудиторское ревью) консолидированные результаты деятельности за 1-е полугодие 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 1-м полугодии консолидированная выручка компании составила 226,953 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. на 20,0%.

В 1-м полугодии компания продемонстрировала чистый убыток (в размере 56,216 млн рублей, что на 20,1% меньше чистого убытка, полученного по итогам 1 полугодия 2016 г.).