Четыре дела по нарушениям на торгах по поставкам лекарств и медизделий в Хакасии объединены в одно

21 организация и Администрация Главы Республики Хакасия привлечены в качестве ответчиков по делу о нарушениях на торгах по поставкам лекарственных средств и медизделий, сообщает пресс-служба ФАС.

В итоге объединенное дело ведется по признакам:

- Заключения и реализации антиконкурентного соглашения при проведении торгов (ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции») в отношении: Администрации Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, ГКУ РХ «Межведомственный центр организации закупок», АО «Р-ФАРМ», ООО «ТЭЛА», ООО «Аквадез М», АО «Современные диагностические системы», ООО «АМК АЛЬФА», ООО «Скерцо», ООО «Медресурс», ООО «Гукенхаймер-МС», ООО «Дельрус-Енисей», ООО «ИПС», ООО «Байкал», ООО «БК-Оптима», ООО «ФЦК»;

- Заключения и реализации антиконкурентного соглашения при проведении торгов, которое привело к поддержанию цен (п.2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») в отношении: ООО «Гарант-М», ООО «Витамед», ООО «ТЭЛА», ООО «Аквадез М», ООО «Аквадез», ЗАО НПО «Гарант», ООО «ФЦК», ООО МК «Влаант», ООО «АМК АЛЬФА», ООО «МК «ВИТА-ПУЛ», ООО «АМАДЕУС»;

- Оказания преимущественных условий участнику закупки (ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции») в отношении:ГКУ РХ «Межведомственный центр организации закупок».

Рассмотрение дела перенесено на 04.07.2017 по ходатайству одного из ответчиков.

Как сообщал «ФВ» ранее, медицинскими закупками в Хакасии руководила преступная группа. По версии следствия, экс-глава администрации республики Владимир Бызов в 2015 году создал преступное сообщество в Абакане. В итоге аукционы выигрывали заранее определенные поставщики, а Владимир Бызов получал за это «откат» в размере от 10 до 20% от суммы каждого государственного контракта, считают следователи. По их мнению, чиновник разработал специальную конспиративную лексику, следил за сменой сим-карт и их регистрацией на третьих лиц, выбирал средства связи, исключающие возможность прослушивания.

Как сообщала ранее пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ, общая сумма хищений за 2015 и 2016 гг. составила более 195 млн рублей. Кроме того, участники преступной группы намеревались получить взятку в размере более 146 млн рублей, из которых 79 млн рублей было передано в несколько приемов от представителей коммерческих фирм.