Чемезов: информационно-аналитическая система закупок лекарственных средств сэкономит 50 млрд руб

«При внедрении ИАС (информационно-аналитической системы) ожидается повышение эффективности расходования средств, выделяемых на закупку лекарственных препаратов, минимум на 10%, что позволит сохранить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно», - сообщил глава Ростех Сергей Чемезов на конференции Биотехмед 2017 в Геленджике. По словам руководителя госкорпорации сейчас система работает в тестовом режиме, полноценный запуск ожидается в январе 2018 года.

В августе 2016 года подразделение Ростеха «РТ-Проектные технологии» провело работы по созданию ИАС мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов. Как сообщал ранее «ФВ», 19 июля на совещании Правительства РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что с 1 марта система уже работает в тестовом режиме, наполняется данными, отрабатываются некоторые технологические нюансы работы. В системе зарегистрировано 29,4 тыс. заключенных контрактов по 22,2 тыс. торговых наименований лекарств на сумму 20,6 млрд руб.

«По сути дела, каталог лекарств встроен теперь в систему закупок и дает возможность вносить туда структурированную информацию, которая автоматизированно обрабатывается и передается уже системе мониторинга закупок. Это позволяет нам оперативно анализировать информацию на уровне даже планирования закупок и по результатам конкурсных процедур, а также система автоматизировано рассчитывает средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств и объективизирует все отклонения от них», - пояснила Вероника Скворцова на совещании.