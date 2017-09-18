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Чемезов: информационно-аналитическая система закупок лекарственных средств сэкономит 50 млрд руб

18.09.2017

«При внедрении ИАС (информационно-аналитической системы) ожидается повышение эффективности расходования средств, выделяемых на закупку лекарственных препаратов, минимум на 10%, что позволит сохранить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно», - сообщил глава Ростех Сергей Чемезов на конференции Биотехмед 2017 в Геленджике. По словам руководителя госкорпорации сейчас система работает в тестовом режиме, полноценный запуск ожидается в январе 2018 года.

В августе 2016 года подразделение Ростеха «РТ-Проектные технологии» провело работы по созданию ИАС мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов. Как сообщал ранее «ФВ», 19 июля на совещании Правительства РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что с 1 марта система уже работает в тестовом режиме, наполняется данными, отрабатываются некоторые технологические нюансы работы. В системе зарегистрировано 29,4 тыс. заключенных контрактов по 22,2 тыс. торговых наименований лекарств на сумму 20,6 млрд руб.

«По сути дела, каталог лекарств встроен теперь в систему закупок и дает возможность вносить туда структурированную информацию, которая автоматизированно обрабатывается и передается уже системе мониторинга закупок. Это позволяет нам оперативно анализировать информацию на уровне даже планирования закупок и по результатам конкурсных процедур, а также система автоматизировано рассчитывает средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств и объективизирует все отклонения от них», - пояснила Вероника Скворцова на совещании.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
экономия
Персоны
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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