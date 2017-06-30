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Челябинская сеть «Классика» решилась на банкротство

30.06.2017
Фото: Михаил Старков

Александр Ширеков, гендиректор аптечной сети «Классика», подал в арбитражный суд заявление о банкротстве двух юридических лиц, занимающихся операционной деятельностью в Челябинске и Екатеринбурге.

По словам г-на Ширекова, фирмы «Аптека «Классика» ЧЛ» и «Аптека «Классика» ЕК», закупавшие медикаменты для аптек, уже не в состоянии снабжать сеть лекарствами.

«Поскольку мы сейчас судимся с поставщиками, напрямую нам товар никто не отгружает, – пояснил он. – Удовлетворить все требования кредиторов не получается, и я, будучи гендиректором, обязан подать заявление о банкротстве. Теперь процедура выполнена, осталось ждать решения арбитражного суда».

В заявлениях г-н Ширеков перечислил кредиторов, требования которых компании не оспаривают, в том числе «Центр внедрения «Протек», «Уралбиофарм», «Союз» и других.

По данным СПАРК, только за 2016-2017 гг. кредиторы подали 30 арбитражных исков к компании «Аптека «Классика» ЧЛ» и 31 иск – к «Аптеке «Классика» ЕК». Сумма претензий составила около 382 млн руб. и 296 млн руб. соответственно (часть из них «Классика» удовлетворила). Бенефициаром обеих компаний остается Владислав Штеркель, которого считают деловым партнером челябинского бизнесмена и депутата Госдумы Олега Колесникова. До ноября 2013 г. акционером этих фирм была его дочь Анастасия Колесникова, а сам аптечный бизнес создала в 1995 г. жена предпринимателя Елена Колесникова.

Как пояснил порталу Pharmvestnik.ru Александр Ширеков, все 167 аптечных учреждений «Классики» в Челябинской и Свердловской областях зарегистрированы на другие юридические лица. Из Тюмени и Москвы, где в 2014 г. работало по три точки, компания ушла, посчитав, что развитие в этих городах требует слишком больших усилий. По оценкам участников фармрынка, в последние годы сеть «Классика» заметно сократила свою долю рынка, закрыв нерентабельные аптеки. По некоторым данным, в 2017 г. руководство компании вело переговоры о продаже бизнеса с собственниками сетей «Ригла» и «Мелодия здоровья», но договориться им не удалось. «Возможно, это случилось из-за большого груза долгов «Классики», которые придется списать после банкротства структур в Челябинске и Екатеринбурге, – предполагает Андрей Блюм, директор управляющей компании АСА (сеть «Аптечный стандарт»). – Тогда бизнес снова станет привлекательным для инвесторов. Тем более, что бренд «Классики» хорошо раскручен и помещения аптек вполне ликвидны – потенциальному покупателю они должны быть интересны».

Однако давать прогнозы о судьбе «Классики» никто не берется.

Автор: Михаил Старков, «Фармацевтический вестник»
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Метки
банкротство
аптечная сеть «Классика»
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
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