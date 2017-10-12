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Челябинская область заинтересована в создании российско-иранских фармпредприятий

12.10.2017
Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с генеральным губернатором иранской провинции Зенджан г-ном Асадоллой Дарвиш Амири. В ходе встречи представителей южноуральского правительства и делегации Республики Иран были намечены перспективы сотрудничества в сфере образования и науки, в том числе создании совместных фармпредприятий.

Приветствуя коллег из Ирана, Борис Дубровский отметил, что после визита южноуральской делегации в Иран, которая состоялась в прошлом году, товарооборот между республикой и Челябинской областью вырос в два раза.

«Мы увидели огромный потенциал вашего региона, общими усилиями эти возможности можно воплотить в совместных проектах, дав тем самым импульс развитию нашим странам», – уточнил Борис Дубровский.

Как отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, в Иране очень развита медицина и фармацевтика.

«Иран полностью обеспечивает себя препаратами собственного производства, поэтому нам интересен опыт и возможность создания совместных предприятия в данной сфере», – отметил министр.

Также было предложено развивать взаимодействие в области образования, организовать обмен студентами между учебными заведениями, в частности медицинскими университетами, сообщили в пресс-службе губернатора.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Челябинская область
Иран
Фармвестник-ТВ
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10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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