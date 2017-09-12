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Cергей Цыб: российское фармпроизводство растет на уровне рынка

12.09.2017

В первом полугодии 2017 г. фармацевтическое производство в России выросло на 11%, а фармрынок в целом – на 10%. Об этом на встрече, посвящённой 15-летию Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Минпромторг начал активную работу в направлении фармацевтической промышленности в 2008 году и АРФП всегда нам помогала, - отметил замминистра. – Стимулирующие меры дали толчок к привлечению инвестиций в отрасль. Сегодня российские компании активно вкладывают средства в разработку собственных продуктов. В последние пять лет мы видим бум инвестиций, фармотрасль получила более 120 млрд. рублей, открыто 39 производственных площадок».

По его словам, благодаря этим усилиям доля российских препаратов увеличивается на растущем рынке. Он напомнил, что в 2016 г. преодолен знаковый порог в 30% в денежном выражении, что является важным индикатором.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Сергей Цыб
Фармвестник-ТВ
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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