Cергей Цыб: российское фармпроизводство растет на уровне рынка

В первом полугодии 2017 г. фармацевтическое производство в России выросло на 11%, а фармрынок в целом – на 10%. Об этом на встрече, посвящённой 15-летию Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Минпромторг начал активную работу в направлении фармацевтической промышленности в 2008 году и АРФП всегда нам помогала, - отметил замминистра. – Стимулирующие меры дали толчок к привлечению инвестиций в отрасль. Сегодня российские компании активно вкладывают средства в разработку собственных продуктов. В последние пять лет мы видим бум инвестиций, фармотрасль получила более 120 млрд. рублей, открыто 39 производственных площадок».

По его словам, благодаря этим усилиям доля российских препаратов увеличивается на растущем рынке. Он напомнил, что в 2016 г. преодолен знаковый порог в 30% в денежном выражении, что является важным индикатором.