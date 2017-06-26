Большинство фармкомпаний ждут роста продаж в 2017 году

Фармкомпании ожидают роста выручки в 2017 г., об этом заявили 82% участников опроса, проведенного компанией Deloitte , который опубликован в исследовании «Тенденции фармацевтического рынка в России – 2017». В опросе приняли участие представители 58 иностранных и российских фармпроизводителей, а также дистрибьюторов и аптек.

Прежде всего участников попросили оценить текущее состояние фармацевтической отрасли России. У 76% респондентов положительный взгляд на рынок. «К весне 2017 года отмечается значительный рост оптимизма на фармацевтическом рынке в России: показатель общего благополучия положителен и в 2,5 раза превышает результаты 2016 года», – говорится в исследовании Deloitte.

Рост оптимистических настроений характерен как для представителей российских компаний, так и для иностранных. Если в 2016 г. в группе зарубежных фармпредприятий, не локализовавших производство в России, преобладали негативные оценки, то уже к началу 2017 г. тенденция изменилась: доля положительных оценок выросла с 46% до 73%.

В то же время стоит отметить, что почти четверть респондентов (24%) оценили ситуацию как скорее отрицательную, что говорит об актуальности негативного влияния различных сдерживающих факторов на развитие отрасли.

Когда респонденты говорили о собственной компании, а не о рынке в целом, то оптимистов было еще больше – 91%. Уровень позитивных ответов вырос на 14 процентных пунктов. Негативные настроения чаще характерны для представителей аптек: каждый третий оценивает текущее положение дел скорее отрицательно (33%).

Две трети респондентов(66%) считают, что существенных изменений на рынке не произойдет. Другая картина, когда речь идет о своей компании: 47% ожидают улучшения, а 48% утверждают, что ничего не изменится. При этом 82% респондентов ждут роста выручки, 15% думаю, что она останется на прежнем уровне, а 3% опасаются ее снижения. Более половины представителей фармкомпаний (63%) ожидают роста среднего уровня зарплаты в компании, 34% говорят о стабильности, только 3% намерены снизить зарплату сотрудникам. По большей части в фарме не идет речь о сокращении персонала. Об этом заявили 9% участников, 58% намереваются сохранить численность штата, а 33% - увеличить.