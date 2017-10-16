Более 400 тысяч рублей заплатят аптеки за незаконную продажу препаратов для прерывания беременности

Росздравнадзор провел полномасштабную работу по выявлению и пресечению фактов реализации аптечными организациями лекарственных препаратов «Мифепристон» и «Мизопростол», предназначенных для медикаментозного прерывания беременности (абортов) только в специализированных медицинских акушерско-гинекологических организациях под наблюдением врача.

В ноябре 2016 года Росздравнадзор провел видеоселекторное совещание с участием представителей ТО Росздравнадзора, органов управления здравоохранения субъектов РФ, оптовых организаций и аптечных сетей, где обращалось внимание на усиление контроля за отпуском лекарственных препаратов данной группы.

Всего за этот период Росздравнадзор провел более 80 проверок, в ходе которых были выявлены факты реализации указанных препаратов некоторыми учреждениями.

По результатам проверок назначены административные штрафы на сумму 415 тыс. руб.

Росздравнадзор призывает женщин не рисковать собственным здоровьем и по всем вопросам обращаться в профильные медицинские организации.