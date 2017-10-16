Более 40 миллионов электронных рецептов выдали пациентам столичные врачи

Возможность выдавать электронные рецепты появилась у медиков в начале 2014 года после внедрения этого сервиса в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). В настоящее время он доступен во всех медучреждениях столицы. На оформление электронного рецепта тратится в семь раз меньше времени, чем на выписку назначений от руки, пишет mos.ru.

«Сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру выписки лекарственных препаратов. Сэкономленное время доктора могут посвятить пациентам, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин. — Кроме того, специалисты видят текущий ассортимент и наличие лекарств в аптечных пунктах в режиме онлайн, что позволяет им скорректировать назначения. Благодаря электронным рецептам также ведется учет отпущенных препаратов».

Как добавил Алексей Погонин, в среднем на заполнение одного электронного бланка уходит около 30 секунд. В то время как рукописный рецепт врач оформляет примерно три с половиной минуты.

Еженедельно в московских медучреждениях выписывается более 300 тысяч электронных рецептов. При этом 95% всех рецептов льготные.

Данные по электронному рецепту москвичи могут проверить с помощью инфоматов в поликлинике. На экране информационного киоска пациенты видят все выписанные назначения врача, способы применения лекарственных препаратов и их рекомендованную дозировку. Дополнительно отображаются срок действия рецепта и сведения о том, кем он был выдан, а также условия отпуска препарата. А интерактивная карта позволяет пациенту увидеть аптеки, в которых доступно нужное лекарство. Чтобы воспользоваться инфоматом, нужно иметь при себе полис ОМС или социальную карту москвича.

Информация о рецепте и назначенных препаратах скоро появится также в личных кабинетах пользователей на mos.ru. Со временем в электронный формат будут переведены все рецепты московских врачей. Это произойдет после завершения внедрения системы электронных подписей в ЕМИАС.