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Лента · В России
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Биотехмед: рынок биотехнологий в России

07.09.2017

14-15 сентября ОСТ и Primer Capital поучаствуют в конференции Биотехмед, которая уже во второй раз пройдет в Геленджике.

Программа этого года сфокусирована на обсуждении потенциала российских разработок и их вывода на международные рынки. Исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская примет участие в первом пленарном заседании конференции «Формирование рынка в области биомедицины и биотехнологии в РФ». Его будет модерировать вице-президент фонда Сколково Кирилл Каем. Спикеры данной сессии обсудят особенности инвестиционного климата и развития инфраструктуры инноваций российского биотехнологического рынка.

Среди других тем конференции:

  • инновационное медицинское оборудование,
  • тканевая инженерия и клеточные технологии,
  • менеджмент организаций здравоохранения и медицинский туризм,
  • агробиотехнологии и инновации в сельском хозяйстве.

Конференция Биотехмед проходит при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства сельского хозяйства РФ.

Источник публикации: Группа компаний ОСТ

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Метки
ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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