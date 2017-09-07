Биотехмед: рынок биотехнологий в России

14-15 сентября ОСТ и Primer Capital поучаствуют в конференции Биотехмед, которая уже во второй раз пройдет в Геленджике.

Программа этого года сфокусирована на обсуждении потенциала российских разработок и их вывода на международные рынки. Исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская примет участие в первом пленарном заседании конференции «Формирование рынка в области биомедицины и биотехнологии в РФ». Его будет модерировать вице-президент фонда Сколково Кирилл Каем. Спикеры данной сессии обсудят особенности инвестиционного климата и развития инфраструктуры инноваций российского биотехнологического рынка.

Среди других тем конференции:

инновационное медицинское оборудование,

тканевая инженерия и клеточные технологии,

менеджмент организаций здравоохранения и медицинский туризм,

агробиотехнологии и инновации в сельском хозяйстве.

Конференция Биотехмед проходит при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства сельского хозяйства РФ.

Источник публикации: Группа компаний ОСТ