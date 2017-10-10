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Биомедицинский стартап из «Сколково» нашел своих инвесторов на стадии доклинических исследований

10.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

В рамках V ежегодной конференции «Клинические исследования в России и за рубежом» состоялось подписание инвестиционного соглашения между компанией «МТ-Медикалс», венчурным фондом Primer Capital и частным инвестором – профессором Сколковского института науки и технологий Дмитрием Кулишом, купившим миноритарную долю в этом фармацевтическом стартапе.

«МТ-Медикалс» является резидентом биотехнологического кластера «Сколково», по итогам соревнования Startup Village в этом году компания вошла в тройку призеров, чем и привлекла внимание инвесторов к своему проекту – противотуберкулезного препарата нового класса.

Последние 40 лет мировая фарма не принесла никаких прорывных разработок в борьбе с туберкулезом, а воспроизведение многочисленных аналогов противотуберкулезных препаратов привело к развитию резистентных форм туберкулеза – отметил в разговоре с «ФВ» генеральный директор «МТ-Медикалс» Алексей Ключенович.

«Наша разработка является социально значимой, так как проблема туберкулеза остра для России, и в ее решении нужны препараты нового класса».

Интересно, что этот проект нашел поддержку инвестора еще на стадии ранних доклинических испытаний.

«Мы также заключили государственный контракт с Минобрнауки, в рамках которого Primer Capital является частным инвестором, — рассказал ученый. — Госконтракт подразумевает собственные, а также бюджетные средства. В рамках этих средств мы проводим доклинические испытания, первая стадия которых будет закончена к концу года. А в следующем году будем отрабатывать на животных моделях».

Сумма госконтракта с Минобрнауки, рассчитанного на три года, составляет 44 млн рублей. Суммы частных инвестиций названы не были.

По словам г-на Ключеновича, представители Большой фармы проявляют интерес к его стартапу, но на такой ранней стадии принимать в нем участие не спешат, ожидая окончания доклинических исследований.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противотуберкулезные препараты
инвестиционное соглашение
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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