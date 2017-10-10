Биомедицинский стартап из «Сколково» нашел своих инвесторов на стадии доклинических исследований

В рамках V ежегодной конференции «Клинические исследования в России и за рубежом» состоялось подписание инвестиционного соглашения между компанией «МТ-Медикалс», венчурным фондом Primer Capital и частным инвестором – профессором Сколковского института науки и технологий Дмитрием Кулишом, купившим миноритарную долю в этом фармацевтическом стартапе.

«МТ-Медикалс» является резидентом биотехнологического кластера «Сколково», по итогам соревнования Startup Village в этом году компания вошла в тройку призеров, чем и привлекла внимание инвесторов к своему проекту – противотуберкулезного препарата нового класса.

Последние 40 лет мировая фарма не принесла никаких прорывных разработок в борьбе с туберкулезом, а воспроизведение многочисленных аналогов противотуберкулезных препаратов привело к развитию резистентных форм туберкулеза – отметил в разговоре с «ФВ» генеральный директор «МТ-Медикалс» Алексей Ключенович.

«Наша разработка является социально значимой, так как проблема туберкулеза остра для России, и в ее решении нужны препараты нового класса».

Интересно, что этот проект нашел поддержку инвестора еще на стадии ранних доклинических испытаний.

«Мы также заключили государственный контракт с Минобрнауки, в рамках которого Primer Capital является частным инвестором, — рассказал ученый. — Госконтракт подразумевает собственные, а также бюджетные средства. В рамках этих средств мы проводим доклинические испытания, первая стадия которых будет закончена к концу года. А в следующем году будем отрабатывать на животных моделях».

Сумма госконтракта с Минобрнауки, рассчитанного на три года, составляет 44 млн рублей. Суммы частных инвестиций названы не были.

По словам г-на Ключеновича, представители Большой фармы проявляют интерес к его стартапу, но на такой ранней стадии принимать в нем участие не спешат, ожидая окончания доклинических исследований.