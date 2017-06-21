«Биокад» планирует до половины производимого компанией биоаналога трастузумаба продавать за рубеж

Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании «Биокад» на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая, по мнению генерального директора компании Дмитрия Морозова, сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний, сообщает пресс-служба компании.

Спрос на препараты российского производителя в таких странах как Шри-Ланка, Вьетнам и Марокко в последнее время значительно возрос, также стартует проект по поставке препаратов в Венесуэлу. В общей сложности, компания уже работает с партнерами из более чем 40 стран Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Сейчас экспортные контракты в структуре выручки компании занимают более 10%. По плану в течение 7-8 лет эта доля должна вырасти до 50%.

Дмитрий Морозов подчеркивает, что данное решение никак не повлияет на работу компании «Биокад» в России и все контракты на поставку лекарственных препаратов на территории страны будут выполнены своевременно и в полном объеме.

На фото: Дмитрий Морозов.