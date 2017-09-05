«Биокад» открывает факультет молекулярной и клеточной биотехнологии в Пущино

4 сентября 2017 года студенты нового факультета приступили к занятиям. В течение двух лет молодые ученые будут углубленно изучать молекулярную генетику, клеточную биологию и биотехнологию, а затем пополнят штат «Биокад».

Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ), открытый в 1992 году на базе институтов РАН, создавался как экспериментальная площадка для запуска первых магистерских программ в России.

Набор студентов для обучения на факультете стартовал 1 июля 2017 года. Желающие поступить в ПущГЕНИ проходили серьезное тестирование по биологии и мотивационное интервью со специалистами «Биокад». Конкурсный отбор прошли пять абитуриентов, которые и «сели за парты» в начале учебного года. В программе их обучения – лекции специалистов R&D «Биокад», а также работа в лабораториях компании и разработка собственных научных проектов.

Привлечение и подготовка молодых ученых – это одно из долгосрочных стратегических направлений развития научной и технологической базы «Биокад». Факультет в ПущГЕНИ – это первый масштабный проект компании, реализуемый в области высшего образования и поствузовской подготовки.