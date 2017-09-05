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Лента · В России
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«Биокад» открывает факультет молекулярной и клеточной биотехнологии в Пущино

05.09.2017

4 сентября 2017 года студенты нового факультета приступили к занятиям. В течение двух лет молодые ученые будут углубленно изучать молекулярную генетику, клеточную биологию и биотехнологию, а затем пополнят штат «Биокад».

Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ), открытый в 1992 году на базе институтов РАН, создавался как экспериментальная площадка для запуска первых магистерских программ в России.

Набор студентов для обучения на факультете стартовал 1 июля 2017 года. Желающие поступить в ПущГЕНИ проходили серьезное тестирование по биологии и мотивационное интервью со специалистами «Биокад». Конкурсный отбор прошли пять абитуриентов, которые и «сели за парты» в начале учебного года. В программе их обучения – лекции специалистов R&D «Биокад», а также работа в лабораториях компании и разработка собственных научных проектов.

Привлечение и подготовка молодых ученых – это одно из долгосрочных стратегических направлений развития научной и технологической базы «Биокад». Факультет в ПущГЕНИ – это первый масштабный проект компании, реализуемый в области высшего образования и поствузовской подготовки.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармобразование
Биокад
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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