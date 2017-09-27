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«Биннофарм» получил статус промышленного комплекса Москвы

27.09.2017
Фото: mos.ru

Компания «Биннофарм», которая располагается в Зеленограде, получила статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин 26 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, компания отвечает всем требованиям, необходимым для получения этого статуса. Сегодня на зеленоградском предприятии работают около 250 человек, их средняя зарплата — 88 901 рубль в месяц. Занимая площадь – 32,2 тысячи кв. метров.

За последние пять лет АО «Биннофарм» вложило в свое развитие 597 млн рублей инвестиций. В планах на ближайшие пять лет — увеличение доли продукции, поставляемой по городскому заказу, разработка новых лекарственных средств и выход на новые рынки сбыта.

В год биофармацевтический комплекс выпускает до 80 млн ампул и до 1,5 млрд таблеток, при этом обладает 20 тысячами кв. метров помещений различных классов чистоты, среди которых 5,7 тысяч кв. метров – «чистые» помещения с особыми условиями контроля среды.

Статусы промышленных комплексов и технопарков позволяют компании рассчитывать на налоговые льготы от столицы. Среди мер поддержки — льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Они позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 10–25% по сравнению с обычным уровнем.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Метки
АО «Биннофарм»
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26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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