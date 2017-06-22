«Биннофарм» и «Биоком» получат льготные займы Фонда развития промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил пять новых импортозамещающих проектов общей стоимостью более 3,1 млрд рублей. Два из них – в фармацевтической отрасли.

Компания «Биннофарм» будет выпускать в московском Зеленограде аэрозольный противовирусный препарат «Аэрус». Препарат позволит лечить вирусные заболевания, в т.ч. грипп. Стоимость проекта 204,1 млн рублей, из которых 101 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Ставропольская компания «Биоком» планирует нарастить мощность своего завода по производству лекарственных препаратов более чем в 2 раза: с 10-11 млн упаковок до 26 млн упаковок в год. Выпуск 5 новых препаратов запланирован на 2017-2018 годы. Среди них, антидепрессант, противомалярийное средство и средство для лечения аллергии, а также другие лекарства. Стоимость проекта 490 млн рублей, из которых 245 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.