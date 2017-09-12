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Лента · В России
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БФ «Протек» стал спонсором акции «Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу»

12.09.2017

В конце июля в центральном офисе компании был объявлен сбор помощи нуждающимся семьям. Сотрудники принесли канцелярские товары – деревянные линейки, наборы шариковых ручек, фломастеры, цветные и простые карандаши, ластики, точилки, папки для рисования, ножницы, клей, акварельные медовые краски, тетради, а также развивающие игры. Для желающих оказать финансовую помощь действовали специальные ящики сбора денежных средств. Эти деньги пополнили сумму, выделенную благотворительным фондом «Протек» на покупку самого необходимого для многодетных и малообеспеченных семей.

«ГК «Протек» ежегодно передает в учреждения здравоохранения и социальной сферы всех регионов России – от Калининграда до Владивостока – лекарственную помощь на сумму более 50 млн рублей. Мы всегда это делали и будем делать. Любой бизнес должен быть социальным. Поскольку наш бизнес связан со сферой здравоохранения, он социален вдвойне», – отметил член попечительского совета фонда и президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Вадим Музяев, генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский и генеральный директор благотворительного фонда «Протек» Николай Полянский вручили 32 первоклассникам рюкзаки со школьными принадлежностями. Московскому образовательному комплексу №1 благотворительный фонд подарил 15 планшетов, которые пригодятся первоклассникам на занятиях, а районной детской поликлинике №11 был вручен сертификат на получение полугодового запаса бахил, одноразовых пеленок и латексных перчаток.

Кроме того, шесть семей получили в подарок развивающие игры и сертификаты на детскую мебель, бытовую технику и проч.

В общей сложности в рамках акции благотворительный фонд «Протек» оказал помощь на сумму около 500 тыс. рублей. «Благотворительный фонд «Протек» в течение длительного времени сотрудничает с Центром социального обслуживания «Бабушкинский». Мы очень благодарны фонду за помощь, которую регулярно он оказывает пенсионерам, малоимущим, семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Конечно же, хочется, чтобы это сотрудничество только развивалось: на уровне окружной администрации мы с удовольствием поддержим новые идеи», – отметила начальник Управления социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа г. Москвы Валентина Кудряшова.

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ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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