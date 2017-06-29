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«Бережная аптека «Апрель» не смогла убедить УФАС и суд, что торгует по оптовым ценам

29.06.2017

В декабре 2016 года в Ставропольское УФАС России поступило обращение ОАО «Ставропольские городские аптеки» о ненадлежащей рекламе ООО «Бережная аптека «Апрель». Рекламные листовки гласили: «Аптечный склад ближе – цены ниже! Цены ниже, чем в других аптеках! Приди и убедись!», а плакаты на входных дверях обещали: «В розницу по оптовым ценам!» и «Только в «Апреле»! Каждый месяц! Новые предложения! Подарки! Скидки до 50%».

Комиссия УФАС пришла к выводу, что фраза «Цены ниже, чем в других аптеках!» создает впечатление, что приобрести указанные препараты дешевле в других аптеках невозможно. В подтверждение своих слов фармацевтическое предприятие представило сравнительный анализ цен на акционные медикаменты в 19 аптеках других компаний края в июне 2016 года. Однако комиссия сочла, что это нерепрезентативно, ведь в регионе зарегистрировано 2200 фарморганизаций.

Слоган «В розницу по оптовым ценам!» был признан недостоверным, потому что аптека имеет лицензию лишь на осуществление розничной торговли ЛС. Ну а рекламе на дверях не хватало конкретики, в частности условий вручения подарков и предоставления скидки.

Согласно ч. 1 статьи 14.3 КоАП, нарушение положений закона «О рекламе» влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Если бы нарушение имело место впервые, то аптечному предприятию просто вынесли бы предупреждение. Но ООО уже привлекалось к административной ответственности, решение вступило в силу, однако штраф в 50 тыс. руб. с декабря 2016 г. так и не был оплачен. Это обстоятельство было признано как отягчающее, поэтому в марте 2017 года было вынесено постановление о наложении штрафа в 200 тыс. руб.

Однако «Бережная аптека «Апрель» снова не согласилась с размером санкции и обжаловала его в суде. 27 июня Арбитражный суд Краснодарского края оставил в силе решение Ставропольского УФАС, отказав истцу в удовлетворении его требований.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
УФАС
недостоверная реклама
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