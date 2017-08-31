Башкирская сеть «Фармленд» купила аптеки «Ортикон»

Аптечная сеть «Фармленд» из Башкортостана приобрела аптеки «Ортикон» из города Салават. «ФВ» подтвердили в группе компаний «Ортикон», что аптечное направление закрыто. Однако других подробностей не сообщили. В «Фармленд» пока не прокомментировали покупку.

По данным компании Alpha Research & Marketing, «Фармленд» по результатам первого полугодия 2017 г. занимает 9 строчку рейтинга аптечных сетей. Выручка сети в июле 2017 г. составила 1,53 млрд руб., сеть представлена 767 точками.

Локальная сеть «Ортикон» (Салават) представлена в республике Башкортостан 49 точками, общий объем продаж в июле 2017 г. составил 39,7 млн руб., прирост аптечной сети к аналогичному периоду прошлого года составляет 13,53%. Доля АС «Ортикон» на розничном коммерческом рынке в Республике Башкортостан составляет порядка 1,92%.

За последний квартал это вторая сделка АС «Фармленд», которая ранее приобрела республиканскую сеть «36,6» (Казань), продолжая активную работу по выходу в соседние регионы.