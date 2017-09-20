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Лента · В России
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Банк дальневосточных биомолекул поможет в создании новых препаратов

20.09.2017

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создано новое подразделение – Центр геномной и регенеративной медицины. Он оснащен оборудованием, позволяющим выявить патологические геномы всех известных организмов. В подразделении, которое возглавил один из ведущих мировых специалистов в области эпигенетики Александр Каганский, будет создан банк биомолекул для разработки фармпрепаратов. Основной для него станет практически нетронутая человеком богатая экосистема региона.

Ученые уже приступили к исследованиям: они испытывают действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека. Медицинский центр университета помог получить образцы опухолей, которые сейчас адаптируют к росту в форме клеточных культур в лаборатории и подвергают воздействию разработанных веществ. Исследование покажет, каким образом химические соединения в составе натуральных экстрактов влияют на молекулярные механизмы в клетках опухолей. В России такие научные эксперименты проводятся впервые, утверждает Александр Каганский. В качестве иностранных партнеров выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США).

Одновременно ведется поиск других образцов полезных микроорганизмов и изучение их влияния на здоровье человека. «С исчезновением биоразнообразия региона мы ежегодно теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше видов на предмет их использования в медицине», — сообщил Александр Каганский.

В центре надеются также привлечь к работе партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в непосредственной близости от которых расположен ДВФУ.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Дальневосточный федеральный университет
Фармвестник-ТВ
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19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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