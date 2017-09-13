AstraZeneca – первая фармкомпания, получившая одобрение на заключение СПИК

13 сентября 2017 г. AstraZeneca объявила о получении одобрения межведомственной комиссии на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК).

В рамках СПИК фармпроизводитель инвестирует дополнительно более 1 млрд руб. в модернизацию и организацию российского производства инновационных, не имеющих в стране аналогов, препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. Портфель препаратов включает 4 онкологических, 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препарат для лечения бронхиальной астмы, инновационный сахароснижающий препарат, а также препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Действие СПИК вступит в силу с момента подписания, срок действия контракта – 10 лет. Компания стала первой на фармацевтическом рынке, получившей одобрение межведомственной комиссии.

«Россия – важный рынок для AstraZeneca. Мы стремимся расширять доступ пациентов к нашим инновационным препаратам, локализуя их производство. Специальный инвестиционный контракт является очень важным шагом на этом пути. Одобрение СПИК – результат продуктивного диалога профильных ведомств и «АстраЗенека», который служит залогом расширения инвестиций в России на благо российских пациентов и общества в целом», - комментирует главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

Дата подписания контракта не сообщается.

AstraZeneca в 2015 году открыла собственное производство в Калужской области. Общий объем инвестиций в создание предприятия составил более 224 млн долларов США. Коммерческий выпуск продукции начался в 1-м квартале 2016 года.