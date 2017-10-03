AstraZeneca инвестирует более 1 млрд рублей на трансфер технологий в рамках СПИКа

Компания AstraZeneca стала первой компанией на фармрынке, получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение специнвестконтракта, который компания планируем подписать в самое ближайшее время. Об этом сообщила генеральный директор AstraZeneca Ирина Панарина в ходе девятой международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая проходит сегодня в Москве.

«В рамках этого СПИКа мы инвестируем более 1 млрд рублей на трансфер технологий по локализации до лекарственной формы нескольких своих препаратов, 4 из которых не имеют аналогов в РФ, - отметила г-жа Панарина. - Но для инвестора необходимо понимать гарантии возврата инвестиций. И когда правила игры меняются уже в ходе реализации проекта, то возникает масса риска и инвестор чувствует себя уязвленным. И под угрозой оказывается выполнение показателей, записанных в самом специнвестконтракте, который подписывался в несколько иных условиях».

Основаниями для серьезных опасений производителя является новая методика формирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, которую фармотрасль единогласно критикует со всех трибун. По мнению экспертов, ее принятие внесет новые факторы неопределенности в будущее фармрынка, а издержки производства и R&D станут неподъемными.