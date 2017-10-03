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AstraZeneca инвестирует более 1 млрд рублей на трансфер технологий в рамках СПИКа

03.10.2017

Компания AstraZeneca стала первой компанией на фармрынке, получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение специнвестконтракта, который компания планируем подписать в самое ближайшее время. Об этом сообщила генеральный директор AstraZeneca Ирина Панарина в ходе девятой международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая проходит сегодня в Москве.

«В рамках этого СПИКа мы инвестируем более 1 млрд рублей на трансфер технологий по локализации до лекарственной формы нескольких своих препаратов, 4 из которых не имеют аналогов в РФ, - отметила г-жа Панарина. - Но для инвестора необходимо понимать гарантии возврата инвестиций. И когда правила игры меняются уже в ходе реализации проекта, то возникает масса риска и инвестор чувствует себя уязвленным. И под угрозой оказывается выполнение показателей, записанных в самом специнвестконтракте, который подписывался в несколько иных условиях».

Основаниями для серьезных опасений производителя является новая методика формирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, которую фармотрасль единогласно критикует со всех трибун. По мнению экспертов, ее принятие внесет новые факторы неопределенности в будущее фармрынка, а издержки производства и R&D станут неподъемными.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
инвестиционный контракт
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Персоны
Панарина Ирина

Генеральный директор AstraZeneca Россия и Евразия
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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03.10 IX Международная конференция "Что происходит на фармацевтическом рынке?»
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