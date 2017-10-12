Артем Кондрашов назначен руководителем MSD Animal Health в России и странах СНГ

Новым руководителем MSD Animal Health в России и странах СНГ с 29 сентября стал Артем Кондрашов, сообщает «Фармперсонал». В этой должности он сменил Лоика Жегу, который руководил операционной деятельностью компании на протяжении последних двух лет.

Как сообщили в компании, до этого назначения г-н Кондрашов занимал позицию директора подразделения «Птицеводство» MSD Animal Health в России и странах СНГ. За время работы он способствовал росту бизнеса подразделения, а также повышению ее операционной эффективности.

Имеет более чем 10-летний опыт работы в международных и российских компаниях по производству и дистрибуции продукции для использования в ветеринарии. В разное время занимал руководящие должности в области развития бизнеса, продаж и маркетинга, а также дистрибуции и логистики.

Является выпускником Гарвардской школы бизнеса (HBS).