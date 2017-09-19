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АРФП приглашает на круглый стол, посвященный маркировке лекарств

19.09.2017

Предварительные итоги пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов Ассоциация российских фармацевтических производителей приглашает обсудить за круглым столом в рамках 19-й Международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. Мероприятие состоится 21 ноября 2017 года на площадке выставки в МВЦ «Крокус Экспо» - павильон №2 в 12.30.

К дискуссии приглашены участники пилотного проекта: фармкомпании, дистрибьюторы, представители Росздравнадзора, Федеральной налоговой службы, аптечных сетей.

Пленарное заседание

Приглашены:

Корешков В.Н. – член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию

Цындымеев А.Г. – директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России

Олефир Ю.В. – генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Мурашко М.А. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Секции

  • Организация проведения экспертизы лекарственных средств
  • Экспертиза данных польза\риск (эффективность и безопасность лекарственных средств)
  • Экспертиза взаимозаменяемости лекарственных средств
  • Фармакопейные требования. Представление данных по качеству лекарственных средств в регистрационном досье
  • Инструментальное сопровождение лабораторной экспертизы лекарственных средств

Круглый стол

  • Экспертиза лекарственных средств: роль и ответственность экспертного учреждения и заявителей

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Метки
маркировка
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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