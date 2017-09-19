АРФП приглашает на круглый стол, посвященный маркировке лекарств

Предварительные итоги пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов Ассоциация российских фармацевтических производителей приглашает обсудить за круглым столом в рамках 19-й Международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. Мероприятие состоится 21 ноября 2017 года на площадке выставки в МВЦ «Крокус Экспо» - павильон №2 в 12.30.

К дискуссии приглашены участники пилотного проекта: фармкомпании, дистрибьюторы, представители Росздравнадзора, Федеральной налоговой службы, аптечных сетей.

Пленарное заседание

Приглашены:

Корешков В.Н. – член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию

Цындымеев А.Г. – директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России

Олефир Ю.В. – генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Мурашко М.А. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Секции

Организация проведения экспертизы лекарственных средств

Экспертиза данных польза\риск (эффективность и безопасность лекарственных средств)

Экспертиза взаимозаменяемости лекарственных средств

Фармакопейные требования. Представление данных по качеству лекарственных средств в регистрационном досье

Инструментальное сопровождение лабораторной экспертизы лекарственных средств

Круглый стол