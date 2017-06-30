АРФП: импортозамещение эффективно только тогда, когда оно экспортоориентировано

Эффективным импортозамещение в фармацевтической промышленности будет только тогда, когда оно будет нацелено на экспорт. В противном случае мы будем стагнировать и превращаться в застойное болото. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, выступая 29 июня на первом бизнес-форуме «Экспорт в приоритете: как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции». Форум стал стартовым мероприятием Делового клуба лидеров российского импортозамещения, созданного Оргкомитетом премии «Приоритет» при содействии ФГБУ «Редакция «Российской газеты» и Российского экспортного центра.

«Сегодня, к сожалению, соотношение импорта и экспорта в фармацевтической отрасли характеризуется соотношением 1:15. По итогам прошлого года мы экспортировали на 500 млн долл., а импорт пришел на 7 млрд долл.», - подчеркнул спикер.

Также Виктор Дмитриев выделил основные моменты, которые если не мешают, то определенно усложняют жизнь фармацевтической отрасли. По его словам, не всегда наши регуляторные процедуры внутри страны гармонизированы и соответствуют таким процедурам в зарубежных странах.

Актуальным становится вопрос патентной защиты, т.к. «наш опыт в международном патентовании еще мал и недостаточен, для того чтобы не беспокоиться о судьбе препарата и его патентной защиты за рубежом».

Спикер также отметил, что компании не всегда получают адекватную поддержку российских торговых представительств за рубежом.

«Проблема в том, что, экспортируя продукт за рубеж, мы не можем планировать получение средств за него», - отметил Виктор Дмитриев.

Спикер выразил надежду, что благодаря работе клуба озвученные проблемы будут решаться быстрее и эффективнее.