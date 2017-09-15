Арбитражный суд Волгоградской области оставил в силе штраф УФАС, назначенный ВГТРК

14 сентября Арбитражный суд отказался удовлетворить исковые требования ФГУП ВГТРК. Телерадиокомпания просила признать ненормативным решение Волгоградского УФАС и отменить штраф в 150 тыс. руб., который был назначен в качестве наказания за размещение ненадлежащей рекламы.

Напомним, в эфире «Радио России» год назад крутили рекламный ролик, который был посвящен таблетированным конфетам «Офтальмин». Их достоинства расписывали таким образом, что у некоторых слушателей создалось впечатление, что конфетам по силу вылечить глазные болезни. Жительница Волгограда приобрела их онлайн и стала принимать как лекарство, но в итоге лишь заработала аллергическую реакцию. Сначала она добилась в суде расторжения договора купли-продажи, а затем пожаловалась в УФАС.

- Это решение очень важно и значимо для антимонопольного органа, - рассказала «ФВ» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко. – Как признался представитель ВГТРК, таких решений в его практике не было. Хочется надеяться, что это послужит примером и для других СМИ, что они откорректируют свою рекламную политику в соответствии с законом «О рекламе», а случаев завуалированного обмана станет меньше».